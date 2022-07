Von der Küche bis zum Garten: Studiengang Hauswirtschaft stellt sich vor

Friedberger Hauswirtschaftsschule stellt beim Tag der offenen Tür den Studiengang vor und bietet viele Tipps für den praktischen Alltag.

„Hauswirtschaft – nachhaltig und mit Köpfchen“ – das war das Motto am Tag der offenen Tür der Hauswirtschaftsschule in Friedberg. An vielfältigen Stationen zeigten die Studierenden den Besucherinnen und Besuchern die wesentlichen Schwerpunkte des Studiengangs Hauswirtschaft und vermittelten praktische Anwendungen zum Thema Nachhaltigkeit für den Alltag.

Gleich am Eingang wurden die Besucherinnen und Besucher am Infopoint begrüßt. Hier konnte man sich einen ersten Überblick über die verschiedenen Stationen verschaffen und auch gleich mit einem Quiz starten. Die nötigen Antworten auf die Rätselfragen fanden die Besucherinnen und Besucher während des Rundgangs.

Rezepte als Inspiration für zu Hause

Aber auch neben dem Gewinnspiel war viel geboten: Am Stand Küchenpraxis konnte man sich über die richtige Lagerung von Lebensmitteln und die geschickte Resteverwertung informieren. Denn nach wie vor landen viel zu viele Lebensmittel im Müll. Es gab auch Rezeptinspirationen als Flyer für zu Hause.

Weiter ging's im Garten: Das große Thema hier war Urban Gardening mit vielen nützlichen Tipps fürs Gärtnern auf kleinem Raum. Denn auch mit wenig Platz kann man einiges selbst anbauen. An der Station zum Thema Nachhaltigkeit stand die Wäschepflege im Fokus. Hierbei ist zum Beispiel die Dosierung des Waschmittels sehr wichtig.

Wie aus einem alten Hemd ein Kissenbezug wird

Aber auch praktische Ideen zum Up- oder Downcycling bekamen die Besucherinnen und Besucher an die Hand. Beispielsweise lässt sich aus einem alten Hemd ein schicker Kissenbezug oder aus einem defekten Fliegennetz ein praktischer Gemüsebeutel für den wöchentlichen Einkauf zaubern.

Für Essen und Trinken war mit Produkten aus regionaler Erzeugung gesorgt, die auf Spendenbasis verkauft wurden. Der eingenommene Betrag wird gänzlich an den „Bunten Kreis“ gespendet. (AZ)