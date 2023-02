Vom Bäcker Schwarzold und dem Volksfest auf dem Marienplatz

Wer keinen Spaß verstehen kann, der fange nicht zu lesen an! Ein Bericht aus der Sitzung des Friedberger Fremdenverkehrsvereins am Gumperdonnerstag, 23. Februar 1911.

Schon vor dem Faschingsdienstag mit seinem Umzug gab es in Friedberg anno dazumal lustiges Treiben. Von einer besonders närrischen Veranstaltung erfahren wir aus dem Stadtanzeiger, erschienen am Gumperdonnerstag, 23. Februar 1911. In diesem Spezialblatt höherer Bosheit am "lumpigen" Donnerstag (oder Gumperdonnerstag) wird in einer extra einberufenen Sitzung des Fremdenverkehrsvereins kräftig vom Leder gezogen. Am Anfang steht die Warnung: "Wer keinen Spaß verstehen kann, der fange nicht zu lesen an!" Scherze getrieben wird mit Namen, die man auch über hundert Jahre später noch in Friedberg bestens kennt: dem Bäcker Scharold und dem Handwerkermeister Trinkl zum Beispiel.

Munter wird aus dem "Sitzungsbericht" der im Bauernbräukeller stattgefundenen Tagung geplaudert. Die Vorsitzenden aller Friedberger Vereine waren geladen. Bei der zum Teil heftig geführten Debatte mit Abstimmungen konnte der Vorsitzende die erhitzten Köpfe manches Mal nur dadurch auf den Gefrierpunkt zurückführen, indem er auf den Tisch haute und mit donnernder Stimme brüllte: "Ruhe – Ruhe! Sonst kommt die Polizei." Zunächst ging es um das geplante Volksfest. Es wurde vorgeschlagen, den Hauptplatz (Marienplatz) als Festwiese zu benützen. Da würde nämlich so viel Gras wachsen, dass man ihn von einer Wiese nicht mehr unterscheiden könne. Außerdem stünden dort fünf Brauhäuser, und für die Antialkoholiker wäre der Marienbrunnen gut.

Anzeige der Bäckerei Schwarzold (Scharold) im Stadtanzeiger am Gumperdonnerstag, 23. Februar 1911. Foto: Heimatverein

Der Vorstand des Rodelvereins brachte den Vorschlag, seinen Verein in eine Schneeverwertungsgesellschaft umzuwandeln, den Schnee in der Ziegelbrennerei zu trocknen, um beim Volksfest auf dem getrockneten Schnee rodeln zu können. Diese Idee wurde als großartig angenommen.

Der Vorsitzende des Radlervereins bedauert das Zurückgehen des Radfahrsports und stellte den Antrag, beim Volksfest kein Radrennen, sondern auf dem Weg vom Schloss zum Bahnhof ein Barfuß- oder Hühneraugenrennen zu veranstalten.

Aus der Bibliothek des Heimatvereins Friedberg stammt dieser Faschingskasper von Ernst Heydecker 1846, vermutlich Augsburg, aus der Sammlung Antiquariat Kühling. Foto: Heimatverein

Und der Fremdenverkehrsverein schilderte seine harte Aufgabe in Bezug auf die Hygiene und meinte, dass zum Volksfest Massen kämen, welche von verschiedenen Leuten an- und ausgeschmiert würden. Neben weiteren närrischen Unsinnigkeiten hatte man es besonders auf eine stadtbekannte Persönlichkeit abgesehen.

In Friedberg stadtbekannt: Glasermeister Hans Schrinkl

Als Glasermeister kam Hans Trinkl sen. in Ausübung seines Berufes weit im Bezirk herum. Er nahm dabei alles, was ihm an kunst- und kulturgeschichtlichen Gegenständen angeboten wurde. Oft dürfte die Vergütung für seine Arbeit in einem alten Krug oder einem anderen alten Gegenstand bestanden haben. Ja, er begab sich sogar unter die Fittiche von Fachleuten und Professoren und buddelte – mit deren fachlicher Unterstützung - keltische, römische und mittelalterliche Waffen, Schmuck und Gebrauchsgegenstände aus dem Boden. Seine umfangreiche private Sammlung bildete den Grundstock für das 1886 gegründete Museum, das im Schloss Friedberg eingerichtet wurde. Er war der erste Kustos und treibende Kraft bei der Bildung des Heimatvereins, der sich damals noch Historischer Verein nannte. Trinkl war eine Institution in Friedberg. Jeder in der Sitzung wusste, wer mit Schrinkl gemeint war, als nun die Sprache auf ihn kam.

Jedem in der Sitzung war klar, um wen es sich handelte, als die Sprache auf Schrinkl kam: Hans Trinkl (1843 – 1923). Foto: Museum Im Wittelsbacher Schloss





Es war der Vorstand des Historischen Vereins unter dem Vorsitzenden Franz Josef Probst, Stadtpfarrer in Friedberg, der in jener Sitzung den Antrag stellte, der Stadtrat (Magistrat) möge sein Museum vergrößern und dem Schrinkl die Altertumssammlung abkaufen oder gegen das neue Schulhaus in Tausch nehmen, da dieses schon wieder zu klein sei. Der Historische Verein drohte, falls dieses nicht getan würde, dass Schrinkl ein eigenes Museum errichten, der Historische Verein Konkurs machen und Schrinkl im Zwangswege um einige Mark die edlen Altertümer ersteigern würde. Der Antrag wurde abgelehnt. Schrinkl besäße bereits ein Haus vom Magistrat und könne schließlich für seine "Altertrümer" noch das ganze Städtchen bekommen.

Der Friedberger Bäcker Schwarzold-Scharold

Nicht nur Trinkls Name wurde in Schrinkl abgefälscht, sondern in der gleichen Ausgabe auch der eines Friedberger Bäckermeisters. Jedem war bei der Annonce klar, welcher Bäcker mit dem Namen Sch[w]ar[z]old gemeint war. Was aber ist ein "Loawitaog"? Bäckermeister Rainer Scharold konnte im Jahr 2023 auf Anfrage helfen. Sein Großvater verwendete diesen alten Spitznamen für "Sauerteig". Loawitoagdrucken meint dann nichts anderes als Drücken oder Kneten des Sauerteiges.

Neben den vielen närrischen Anzeigen, die das "Spezialblatt" darüber hinaus enthält, firmierte nur der approbierte Bader Max Fischer in der Ludwigstraße 12 unter seinem richtigen Namen: "Wegen Umbau des Vorderhauses rasiere ich meine Kundschaft von hinten."