Von Portugal zum Altstadtfest: Schulfreunde servieren veganes Essen

Plus Zwei Schulfreunde aus Friedberg verwirklichen eine lange herangereifte Idee: Sie betreiben zum ersten Mal einen Stand auf dem Altstadtfest – mit veganen Gerichten.

David Schynoll betreibt ein kleines veganes Restaurant im Süden Portugals. Matthias Oberfrank ist Landschaftsarchitekt bei Stadt Land Fritz. Die beiden 30-Jährigen sind seit ihrer Schulzeit Freunde, beide gebürtig aus Friedberg und von klein auf begeisterte Anhänger des Altstadtfestes. Dort werden sie zum ersten Mal mit ihrem veganen Stand in der Bauernbräustraße vertreten sein. Bei einem Video-Interview erzählten sie, wie sie ein großes Team aus Servicekräften finden konnten - und was sie anbieten.