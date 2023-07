Von Ruten und Reusen: So begehen die Fischer das Altstadtfest

Die Fischer sind seit dem ersten Altstadtfest dabei. Ihr Stand ist legendär, das Angebot ist immer weiter gewachsen. Dazu zählen auch Vorführungen.

Vorsichtig setzt Florian Bienapfel zum Schnitt an, zerlegt die Bachforelle, bis nach etwa zehn Minuten zwei fertige Filets vor ihm liegen. Keine einfache Aufgabe, doch dem jungen Mann macht die Vorführung am Stand des Fischereivereins sichtlich Spaß. Bienapfel ist einer von rund 120 Mitgliedern, die während der Friedberger Zeit eine Aufgabe übernehmen. Der Aufwand ist groß, die Leidenschaft noch größer. Sowohl für das Fest als auch die Fischerei selbst.

Franz Leopold, der zweite Vorsitzende des Vereins, fackelt nicht lange. Schon kurz nach der Begrüßung führt er einen in die Schatzkammer der Fischer: das Museum. Morgens wird hier Kindern die heimische Fischwelt erklärt, mittags sind es Erwachsene, die eigentlich immer in dem kleinen Raum stehen. „Wir haben hier nur Fische aus unseren Gewässern.“ Das sind zum Beispiel Schuppenkarpfen, Eschen und Bachforellen. Auch das erforderliche Anglermaterial wird gezeigt, von der Reuse bis hin zur historischen Angelrute.

Auf dem Altstadtfest in Friedberg betreiben die Fischer ein kleines Museum

Mit der Fischerei heute haben diese Utensilien nicht mehr viel zu tun, wie Leopold erzählt. "Damals waren die Ruten aus Bambus zusammengesteckt. Heute sind sie aus Glasfaser und Karbonstahl.“ So sind die Angeln deutlich leichter als noch zur Friedberger Zeit. Die lange Bambusrute aus dem Museum dient lediglich als Ausstellungsstück. „Sowas kann kriegt man heutzutage gar nicht mehr.“ Ein weiterer Unterschied zwischen damals und heute: der Zweck. Während das Fischen damals für die Menschen zur Nahrungsbeschaffung lebensnotwendig war, ist es heute Freizeitvergnügen.

Im Museum des Fischereivereins werden auf dem Altstadtfest Fische aus der Region gezeigt. Foto: Bill Titze

Wobei, so ganz stimmt das nicht, wie der Vorsitzende Herbert Lipp, betont. „Nur zum Spaß dürfen wir nicht angeln, nach der bayerischen Gesetzgebung müssen wir die Fische auch essen.“ Wirklich zwingen muss man dazu aber wohl niemanden aus dem Fischereiverein, schließlich ist so ein Fisch gut zubereitet eine Delikatesse. Ein „Festessen“ sei es immer, wenn sonntags das Gefangene auf den Tisch komme, sagt Leopold. In der Tat ist der Saibling, den man am Stand der Fischer bekommt, ein kulinarischer Leckerbissen.

Natur ist das Besondere am Angeln für die Fischer auf der Friedberger Zeit

Hinter diesem Stand und vor allem drumherum steckt aber auch eine Menge Arbeit. Eine Woche haben die Fischerinnen und Fischer gewerkelt, bis Museum, Schenke und die vielen Bänke standen. Kein Vergleich zu den Anfangszeiten des Fests, in denen Räucherforellen direkt von einem Wagen verkauft wurden. „Das geht heute aus Hygienegründen nicht mehr“, erläutert Lipp. „Der Aufwand wird jedes Jahr größer, es kommt immer was dazu.“ Heuer haben die Mitglieder zusätzliche Bewirtungsplätze aufgestellt, der Erlös des Fests geht zu hundert Prozent an den Fischereiverein. „Man muss sehen, ob wir das als Verein auf Dauer so stemmen können.“

Herbert Lipp (l.) und Franz Leopold (r.) sind die Vorsitzenden des Fischereivereins Friedberg. Foto: Bill Titze

Nicht ganz so leicht zu stemmen sind mitunter die Fische, die Lipp und Leopold aus dem Wasser ziehen. Rekord bei Lipp war ein fünf Pfund schwerer Waller, Leopolds Rekord liegt bei einer Bachforelle mit viereinhalb Pfund. „Da braucht man schon Kraft. Erst vor zwei Wochen habe ich mit einer Forelle etwa 20 Minuten gekämpft.“ Aber natürlich ist das Angeln nicht in erster Linie ein Kampf. Für Leopold ist es die Natur, die das Angeln zu etwas Besonderem macht. „Wenn man morgens beim Sonnenaufgang da sitzt und sich der Nebel langsam hebt, ist das einfach toll.“ Diese Uhrzeit passt, denn auch auf dem Fest wird es bei den Fischern bekanntlich oft spät bzw. früh.

Vorführung zum Fliegenbinden auf dem Friedberger Altstadtfest

Leopolds Leidenschaft ist das Fliegenfischen. Genauso wie bei Peter Hieke, der den Besucherinnen und Besuchern alle zwei Tage zeigt, wie man eine Fliege ordentlich bindet. „Man sollte generell darauf achten, dass man die richtigen Proportionen hinbekommt.“ Eine Viertelstunde ist er mit flinken Fingern am Werk, dann ist der Köder fertig. „Die Fliege nimmt der Fisch ganz vorne im Maul auf, dort, wo er die wenigsten Schmerzrezeptoren hat. Außerdem kann man die Fliege auch sehr leicht wieder lösen.“

In der Fischerschänke kann man zum Fisch unter anderem dunkles Bier genießen. Foto: Bill Titze

Wer schließlich einen Fisch aus dem Wasser gezogen hat, ist bei der nächsten Herausforderung angelangt: dem Filetieren. Florian Bienapfel weiß, was dabei zu beachten ist. „Das Messer darf nicht zu scharf sein, sonst schneidet man die Wirbelsäule durch.“ Außerdem solle man den Fisch vorher sauber ausnehmen. Für den jungen Mann ist das alles mehr als nur ein Hobby. „Fische sind meine Leidenschaft.“