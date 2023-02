Friedberg

vor 16 Min.

Von Spanien nach China – er reitet 14.000 Kilometer allein auf einem Pferd

Plus Ein junger Mann und sein Pferd reisen von Santiago de Compostela in Spanien bis zur chinesischen Küste im Osten Asiens. Dabei machen sie in Friedberg Station.

Von Julius Reinmuth Artikel anhören Shape

Wirklich begeistert scheint Furion nicht zu sein, als sein Besitzer ein wenig Dreck von seinem weißen Fell bürstet. Zhixian Xu, der in Europa wegen der komplizierten Aussprache seines Namens einfach Unas genannt wird, lacht. Sein Pferd liebe den Dreck. Saubermachen gehört trotzdem mit dazu auf ihrer langen Reise. Fast 14.000 Kilometer lang ist die Strecke quer durch den Doppelkontinent Eurasien. Mindestens 15 Länder müssen Zhixian Xu und sein Pferd Furion durchqueren, um von Santiago de Compostela an der spanischen Atlantikküste an die Küste des chinesischen Meeres zu gelangen. Dabei machen sie auch in Friedberg Station. Kurz bevor sie aufbrechen, erzählt Unas von ihrem außergewöhnlichen Abenteuer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen