Von van Gogh über Haring bis zu Anime: Bunte "Künstlertafel" im Schloss

Im Friedberger Schloss-Museum bringen Schüler der FOS Künstler aus verschiedenen Epochen und Ländern an einen Tisch. Selbst das Besteck passt zum Bild.

Bis 3. Mai gibt es in den Räumen der Museumspädagogik im Museum etwas Besonderes zu sehen. Denn dort steht eine Ausstellung der Schülerinnen und Schüler des Wahlkurses Kunst der FOS Friedberg. Diese machten es sich zum Ziel, Künstler aus verschiedenen Epochen und Ländern zusammen an einen Tisch zu bringen - und das im wahrsten Sinn des Wortes.

Dazu machten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst auf die Suche nach Künstlern, deren Stil ihnen besonders gut gefällt. Sie recherchierten im Internet, in Büchern und allgemein in der Kunstgeschichte und versuchten sich in das Leben und in die Werke einzuarbeiten. Ein bekanntes Werk neu interpretiert oder ein neues Motiv im Stil des Künstlers. Das war ihnen freigestellt. Wichtig ist nur, dass sich der Künstler an seinem Platz wohlfühlen würde. Daher wurden auch Teller, Becher, Gläser und Besteck gestaltet und so arrangiert, dass sie stilistisch zum Bild passen.

FOS und Museum in Friedberg arbeiten zusammen

Die Kunstlehrerin Melanie Schmidbauer, die den Wahlkurs Kunst leitet, war begeistert: "Besonders gefällt mir die Vielfältigkeit der Arbeiten und dass die Tischsets zu einem Gesamtkonzept wurden." Außerdem sei erstaunlich, wie viel Kreativität in Jugendlichen steckt und mit wie viel Fantasie und Einsatz sie im Kunstunterricht eigene kleine Kunstwerke schaffen. Deshalb wurde die "Künstlertafel" zunächst im Schulhaus ausgestellt. Nachdem dort auch eine Menge positives Feedback gekommen war, kam sie auf die Idee nach einem geeigneten Ausstellungsraum zu schauen. Museumspädagogin Mariella Hosp teilte die Begeisterung und stellte deshalb den Raum der Museumspädagogik im Schloss-Museum zur Verfügung.

Angelina Wölfel gestaltete ihr Künstler-Tischset im Stil japanischer Anime-Filme. Foto: Melanie Schmidbauer

Und tatsächlich finden man dort Werke jeglichen Stils und Epochen. Angelina Wöfels Bild beispielsweise ist von den animierten Ghibli-Filmen und den Werken von Hayao Miyazaki inspiriert, die in Japan - und nicht nur dort - Kult sind. An Miyazaki gefällt ihr der "farbenfrohe Malstil, der die Welt in ein schönes, positives Licht stellt, trotz der Negativität und Probleme, die in seinen Filmen angesprochen werden." Daher hat ihr das Malen und Ausarbeiten der Motive viel Freude bereitet. Für die Ausstellung hofft sie ganz im Sinne des Projekts, dass auch andere Menschen an Künstler und Werke von der ganzen Welt erinnert werden und dabei vielleicht auch etwas über sie lernen.