Von Wurst bis Grillfleisch: Schlatterers Selbstbedienungshütte boomt

Plus Für ihre Selbstbedienungshütte betreiben die Schlatterers aus Friedberg viel Aufwand. Doch es lohnt sich - manche Kunden kommen sogar aus München.

Erwin Schlatterer öffnet die Tür des Ofens und prüft das Thermometer. Der Ochsenbraten brutzelt, gleich ist der ganze Raum von dem würzigen Geruch erfüllt. Wenige Meter weiter kocht Fleischwurst im dampfenden Wasser. Das Ehepaar Schlatterer aus Friedberg betreibt eine Selbstbedienungshütte auf seinem Grundstück am Bestihof. Spareribs garen, Marinaden anrühren, ganze Gerichte kochen: Die Vorbereitungen nehmen viel Zeit in Anspruch. Doch das Konzept geht auf: "Die Leute lieben die Hütte."