Vor Kontrolle geflüchtet: 18-Jähriger liefert sich Rennen mit der Polizei

Ein junger Motorradfahrer wollte sich in Friedberg einer Verkehrskontrolle entziehen und floh. Seine waghalsige Flucht endete auf einem Feld.

Das fehlende Kennzeichen machte die Polizei auf den jungen Mann aufmerksam: Ein 18-Jähriger ist am Dienstag vor einer Verkehrskontrolle geflohen. Er fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Kraftrad die Augsburger Straße in Richtung B300. Einer Polizeistreife fiel auf, dass an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, versuchte dieser, zu flüchten.

Der Motorradfahrer flüchtete in Friedberg vor einer Verkehrskontrolle

Der 18-Jährige überquerte die Kreuzung Augsburger Straße/B300 trotz roter Ampel in Richtung Seestraße. Auf Höhe des Seehauses La Commedia konnte die Streife aufschließen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der junge Mann noch über die Felder fliehen, kam aber wegen des matschigen Untergrunds kaum voran. Die Beamten konnten ihn ergreifen und vorläufig festnehmen.

Dem 18-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzes und des unbefugten Gebrauchs eines Kraftrades.

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die durch das Verhalten des 18-Jährigen gefährdet wurden oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/3231710 zu melden. (AZ)