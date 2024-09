Vorbereitungen für den Karitativen Christkindlmarkt 2024 Friedberg starten

Für die Vorbereitungen des 53. Karitativen Christkindlmarktes des Verkehrsvereins Friedberg vom 28. November bis 1. Dezember ist der Startschuss gefallen. Das Organisationsteam mit Ulli Sasse-Feile und Tom Treffler lud die Unterstützerinnen und Unterstützer des Projekts in das Divano ein.

Der Umfang des Marktes wird sich wie in den Vorjahren gestalten. 18 Gruppen werden wieder vielfältige Produkte und Angebote vorhalten. Neu hinzugekommen und herzlich begrüßt ist die bayerische Sportjugend, die mit einem Fitnesstest insbesondere Kinder und Jugendliche ansprechen wird.

Organisatorisches stand ebenso auf der Tagesordnung im Divano. Punkte wie Öffentlichkeitsarbeit, Öffnungszeiten, Rahmenprogramm, Zuteilung der Stände, Dekoration, Geschirrspülen, Hygienevorschriften und andere mehr sind immer wieder zu aktualisieren.

Dank eines Rekordergebnisses konnten aus dem Erlös des Marktes 2023 insgesamt 57.500 Euro karitativen Zwecken zur Verfügung gestellt werden. 35.000 Euro gingen an die Pallottiner-Mission, 15.000 an die Ndanda-Hilfe der Mittelschule, 7.500 verblieben in Friedberg. Zum dritten Mal in der Geschichte des Sozialwerks des Verkehrsvereins wurde ein dritter Spendenadressat bedient, die Sozialstation Friedberg-Hochzoll. Die Zuwendung war Teil der Finanzierung eines Pkw-Ankaufes zur Optimierung der Mobilität der ambulanten Hilfen.

Ulli Sasse-Feile, Tom Treffler und Eberhard Krug vom Förderverein konnten sich auf Einladung der Leiterin der Sozialstation, Melita Resler, ein Bild von den umfangreichen und vielschichtigen Aufgaben der Einrichtung mit rund 100 Beschäftigten machen. Das „Kerngeschäft“, die ambulante Hilfe, nehme ständig an Umfang und Anforderungen zu, denn jeder pflegebedürftige Mensch möchte so lange als möglich im häuslichen Umfeld bleiben. Das wiederum stelle eine enorme Herausforderung an die Mobilität der Helfenden dar.

Falsch sei die Annahme, so Melita Resler, der Sachbedarf, zu welchem auch Fahrzeuge zählten, werde voll von Pflegeversicherung und Krankenkasse gedeckt. Diese Kosten seien vielmehr auf Basis einer Mischfinanzierung unter Beteiligung von Bund, Staat und Kommunen zu tragen. Zuwendungen von Sponsoren seien geradezu existenziell, um eine adäquate Versorgung der Hilfebedürftigen leisten zu können. Die Spende aus dem Erlös des karitativen Christkindlmarktes hat demnach Gutes bewirkt. (AZ)