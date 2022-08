Vorfahrt genommen: Unfall zwischen BMW und Land Rover

Ein 55-jähriger BMW-Fahrer übersieht in Friedberg einen anderen Autofahrer und nimmt ihm die Vorfahrt. Es kommt zu einem Verkehrsunfall.

Am Sonntag war um 6.30 Uhr ein BMW-Fahrer auf der Straße "Am Weizenfeld" unterwegs. Der 55-Jährige bog auf die Wulfertshauser Straße ein, übersah allerdings einen 57-jährigen Land-Rover-Fahrer. Dieser hätte Vorfahrt gehabt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3700 Euro. (AZ)