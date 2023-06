Friedberg

vor 31 Min.

Männer kämpfen im Friedberger See um ihr Leben

Zwei Männer schwammen von den Badeinseln im Friedberger See ans Ufer – und kamen in Not.

Plus Am Friedberger See kommt es zu einem gefährlichen Vorfall. Zwei junge Männer gehen fast unter. Dass die Wasserwacht sie retten kann, ist Zufall.

Von Bill Titze

Die Badesaison hat begonnen – was leider auch Unfälle in unserer Region zur Folge hat. Nun kam es in Friedberg zu einem Vorfall, der böse hätte ausgehen können. Im Grunde verhinderte nur ein Zufall, dass zwei Männer bei einem Ausflug zu den Badeinseln im Friedberger See untergingen.

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr hätte die Wasserwacht nämlich eigentlich schon im Feierabend sein sollen. Ihr Dienst geht im Normalfall nur bis 18 Uhr. "Aber das hat die Lage vor Ort nicht zugelassen, es war viel los", erzählt Patrick Schneider, der zum betreffenden Zeitpunkt Wachleiter vor Ort war. Zum Glück für zwei junge Männer, die auf dem See in Not gerieten.

