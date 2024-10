Vorfreude auf die Konzerte im Friedberger Advent

Die klassischen Konzerte im Friedberger Advent haben längst Tradition und sind bei den Musikerbegeisterten sehr gefragt. Das zeigen auch die vielen Karten-Reservierungen, die bereits bis jetzt bei den organisierenden Bürgern für Friedberg vorliegen. Die Termine:

Samstag, 30. November, 19 Uhr, Kammerkonzert im Wittelsbacher Schloss. Sophie Heinrich (Violine), hat die Tradition des musikalischen Auftakts im Friedberger Advent einst vor 17 Jahren mitbegründet. Und sie kommt dazu gerne in ihre Heimat zurück. Die mehrfache Preisträgerin und ehemalige Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker (als erste Frau in der Geschichte des Orchesters), bringt dieses Jahr als musikalischen Partner wieder Paul Rivinius (Klavier) mit. Als Kammermusiker profilierte er sich mit dem Clemente Trio, das auch den renommierten ARD-Musikwettbewerb gewann. Sie spielen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, seinem Vater Leopold und Komponisten, die den jungen Mozart geprägt haben.

Icon Vergrößern Sophie Heinrich kehrt für den Friedberger Advent gerne in ihre Heimat zurück. Foto: Gerd Horseling Icon Schließen Schließen Sophie Heinrich kehrt für den Friedberger Advent gerne in ihre Heimat zurück. Foto: Gerd Horseling

Sonntag, 15. Dezember, Bläser der Berliner Philharmoniker, 20 Uhr, St. Jakob. Kultureller Höhepunkt im Programm des „Friedberger Advents“ ist das Konzert der „Bläser der Berliner Philharmoniker“ in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Vor über 20 Jahren gastieren die Weltklasse-Musiker erstmals in Friedberg, bei ihren Gastspielen waren sie immer so begeistert über die herzliche Betreuung und das enthusiastische Publikum, dass sie immer gerne wiederkommen. Sie spielen Werke von, Beethoven, Dvorak und Auszüge aus Mozarts Zauberflöte.

Donnerstag, 19. Dezember, Harmonic Brass, 19.30 Uhr, St. Jakob. Für viele gehört ein Konzert mit dem international renommierten Blechbläser-Quintett und seinem adventlichen Programm zur Einstimmung auf Weihnachten einfach dazu. Seit 2009 kommen die Klangarchitekten von „Harmonic Brass“ gerne nach Friedberg. Ihr hoher künstlerischer Selbstanspruch hat dem Münchener Ensemble den Ruf eines Blechbläser-Quintetts von Weltrang eingebracht. Die fünf Freunde musizieren so dicht, so intensiv, so als pulsierendes Ganzes, dass man kaum noch an die einzelnen Instrumente Trompete, Horn, Posaune oder Tuba denkt. Äußerst sorgfältig wurde von Chefarrangeur Hans Zellner das adventlich-weihnachtliche Programm zusammengestellt.

Karten unter Telefon 0821 / 609299 oder per E-Mail konzerte@friedberger-advent.de.