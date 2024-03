Vorher-Nachher: Das traurige Ende des Friedberger Geschenkebaums

Der Baum im Friedberger Archivhof musste gefällt werden. Was ist der Grund und wie geht es nun weiter?

Der glitzernde Geschenkebaum war eines der meistfotografierten Motive beim Friedberger Advent. Der Baum wird seit dem Ende der 1990er Jahre jeden Winter mit Geschenkpaketen geschmückt. Nun wurde er gefällt. Durch den starken Schneefall Anfang Dezember hat der bereits seit einigen Jahre morsche Baum nach Angaben der Stadt Friedberg stark gelitten.

Ein tragender Ast brach ab, weitere Äste mussten aus Sicherheitsgründen entfernt werden; beim Adventsmarkt 2023 wurde er noch so gut wie möglich in Szene gesetzt. Letztlich war der alte Apfelbaum jedoch nicht mehr überlebensfähig, wie ein Baumpfleger feststellte. Die Stadt plant eine Ersatzpflanzung. Überlegt wurde, in den kommenden Jahren den Walnussbaum auf der anderen Seite des Hofs zu dekorieren. (AZ)