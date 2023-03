Friedberg

Vortrag in Friedberg: Freier wissen über Zwangsprostitution Bescheid

Plus Beim Empfang des Frauenforums Aichach-Friedberg zum Internationalen Frauentag wird eine Studie über Freier vorgestellt. Das Ergebnis der anonym geführten Interviews ist eindeutig.

Von Brigitte Glas

Kerstin Neuhaus engagiert sich bei der Gruppe "Augsburger:innen gegen Menschenhandel" und arbeitete an einer Studie über Prostitution mit. 96 Freier, die man per Zeitung oder Internet gesucht hatte, wurden anonym be­fragt. Die Ergebnisse, die sie beim Empfang des Frauenforums Aichach-Friedberg vorstellte, kommentierte sie so: "Ich war schockiert, dass ei­ne Person so viel Leid sehen und davon wissen kann und trotzdem das Angebot der Prostitution nut­zen kann. Mir war übel während der Interviews."

