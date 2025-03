Vorverkauf für Hybrass-Konzert von Peter Oswald startet

Ein musikalischer Höhepunkt erwartet das Publikum am 16. April mit Peter Oswald‘s Hybrass in Concert im Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Dieses besondere Konzert bringt internationale Stars und regionale Talente auf eine Bühne und kombiniert Jazz, Klassik, Brass und Hip-Hop zu einem einzigartigen Klangerlebnis.

Seit 20 Jahren gestaltet der Musiklehrer Peter Oswald, der unter anderem an der Schule für Musik und am Gymnasium unterrichtet, hochkarätige Konzerte in Friedberg – ob im Schloss oder an anderen Orten. Diese Veranstaltungen haben eine lange Tradition und fanden unter Mitwirkung internationaler Größen verschiedenster Instrumente statt, darunter Claudio Roditi und Bobby Shew an der Trompete, Jay Ashby und Dave Taylor (Posaune), John Clark (Waldhorn) sowie Greg Blundell und Cino Minello (beide Schlagzeug). Ein besonderes Anliegen Oswalds ist es, den Friedberger Nachwuchs mit internationalen Stars auf die Bühne zu bringen – sei es mit Mitgliedern der Jugendkapelle Friedberg, Musikern aus den Schulformationen oder von Friedberger Bands.

Ensemble der Gymnasium-Bigband tritt beim Hybrass Concert im Wittelsbacher Schloss auf

Unterstützt wird der vielseitige Trompeter von Harry Alt am Schlagzeug sowie von Philip Moll am Bass. Die Sopranistin Ljiljana Winkler verleiht den Darbietungen mit ihrer kraftvollen und zugleich einfühlsamen Stimme eine besondere Tiefe und Klangfarbe. Ein weiteres Highlight des Abends ist das „Sound Liberation Di. J. Quartet“, ein musikalisches Projekt, das die Grenzen der Genres überschreitet. Hip-Hop, Rock, Jazz und Klassik fließen hier zusammen und schaffen einen beeindruckenden Klang. Das Ensemble wurde von Gene Pritsker, einem renommierten Komponisten, Gitarristen und Produzenten aus New York, gegründet. Pritsker ist unter anderem auch als Arrangeur der Filmmusik zur ZDF-Serie „Babylon Berlin“ bekannt.

Ein besonderer Programmpunkt ist der Auftritt eines Ensembles der Gymnasium-Bigband Friedberg unter der Leitung von Maria Spicker. Die jungen Musikerinnen und Musiker demonstrieren, wie energiegeladen und innovativ es klingt, wenn eine Bigband Hip-Hop und Brass miteinander vereint.

Das Konzert findet am Mittwoch, 16. April, um 19 Uhr im Wittelsbacher Schloss statt. Das Ticket kostet im Vorverkauf im Bürgerbüro je 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. (AZ)