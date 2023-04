Vox Augustana gastiert im Mai im Wittelsbacher Schloss

"Liebesglück und Liebesschmerz" lautet das Motto bei dem Konzert in Friedberg am 7. Mai. Der Dirigent von Vox Augustana ist ein echter Profi.

Das Vokalensemble Vox Augustana gastiert am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr im Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Das Ensemble widmet sich in seinem Konzertprogramm dem Liebesglück und Liebesschmerz: Edward Elgars Liederzyklus "From the Bavarian Highlands", berührende Chorwerke aus Romantik und Moderne sowie Klaviermusik zu vier Händen werden erklingen. Das Publikum soll verzaubert werden von klangvollen Naturbeschreibungen, fantastischen Szenerien und emotionalen Kompositionen. Am Klavier ist Liane Christian zu hören, die Gesamtleitung hat Christian Meister.

Inspiriert durch seine Sommerurlaube in Garmisch, setzte Edward Elgar bayerischen Volksliedern und Schnadahüpflern vor 129 Jahren ein außergewöhnliches Denkmal. Die Texte, von seiner Frau Alice ins Englische übertragen, formen sich gemeinsam mit der schwärmerischen Musik zu einer farbenprächtigen Erinnerung an die Sommermonate in der bayerischen Bergwelt. Ergebnis sind sechs abwechslungsreiche, romantische Lieder in der typisch englischen Form der Partsongs. Dazu reihen sich im Konzert weitere herausragende Chorwerke, etwa von Clara und Robert Schumann, Fanny Hensel, Morten Lauridsen und anderen.

Christian Meister dirigiert Vox Augustana beim Konzert in Friedberg

Vox Augustana, das sind musikalisch versierte Sänger und Sängerinnen, die eine gemeinsame Leidenschaft für Chormusik und die regelmäßige Arbeit an einem homogenen und transparenten Ensembleklang auszeichnen. Seit 2006 führt die Gruppe geistliche und weltliche Chorwerke aller Epochen und Gattungen auf.

Mit Christian Meister, Stipendiat beim Deutschen Dirigentenforum und Finalist beim Deutschen Chordirigentenpreis 2016, konnte Vox Augustana im Jahr 2011 einen professionellen Chorleiter gewinnen, der das Ensemble stimmlich und musikalisch auf hohem Niveau stetig weiterentwickelt. Christian Meister ist seit 2019 Mitglied und erster Tenor des Ensembles Singer Pur.

Konzertkarten sind erhältlich über den Online-Ticketshop von Vox Augustana und an der Abendkasse. (AZ)