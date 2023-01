Friedberg

06:10 Uhr

Friedberger 3D-Druck-Spezialist Voxeljet schiebt die E-Mobilität an

Mit dem weltweit größten 3D-Drucksystem für Sandformen nimmt die Friedberger Firma Voxeljet an einem Forschungsprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums teil.

Plus Das Friedberger Unternehmen ist an einem Forschungsprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums beteiligt. Warum die Kompetenz des 3D-Druck-Spezialisten auch im Fahrzeugbau gefragt ist.

Von Thomas Goßner

Vom Buch über den neuen Pullover bis zu Lebensmitteln – immer mehr Waren werden im Internet bestellt und von Lieferdiensten ins Haus gebracht. Wäre es da nicht sinnvoll, es würden für den Transport vorrangig Elektrofahrzeuge eingesetzt? Schließlich sind Sprinter, Ducato & Co. ja vor allem auf innerstädtischen Kurzstrecken unterwegs. Im Prinzip ja, doch in der Praxis gibt es ein Problem, an dessen Beseitigung die Friedberger Firma Voxeljet im Rahmen eines Forschungsprojekts mitarbeitet.

