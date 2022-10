Die Waldhorn-Schützen wollen nach Derching

Plus Eine Machbarkeitsstudie klärt den Umbau der Räume über dem Florianstüberl. Über die Zahl der möglichen Schießstände gehen die Meinungen auseinander.

Bekommen die Derchinger Waldhorn-Schützen endlich wieder eine Heimat? Fast sechs Jahre, nachdem der Schießbetrieb in der Gaststätte Waldesruh aus Brandschutzgründen eingestellt werden musste, zeichnet sich jetzt offenbar eine Lösung ab.