Wallfahrer bitten um Frieden in der Welt

160 Männer und Frauen pilgern auf neuen Wegen von Friedberg nach Andechs.

Auch in diesem Jahr pilgerten über 160 Wallfahrerinnen und Wallfahrer von Friedberg auf den Heiligen Berg nach Andechs, um für die Gemeinde und persönliche Anliegen zu beten. Ein besonderer Schwerpunkt in diesem Jahr war die Bitte um Frieden in der Welt.

Mit dieser Wallfahrt wird über 400 Jahre nach dem Schrecken der Pest weiterhin das Gelübde erfüllt, das die Friedberger damals abgelegt hatten. Wenn auch die Wallfahrt aufgrund fehlender Übernachtungsmöglichkeiten auf nur einen Tag beschränkt war, war sie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein beeindruckendes Erlebnis, auf das sie sich jedes Jahr wieder freuen. Die neu gewählten Wege haben sich als gute Wahl bestätigt. Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nicht so gut zu Fuß sind, bieten sie die Möglichkeit, Teilstrecken mitzuerleben.

Eine weitere Gelegenheit zur Wallfahrt ist am Pfingstmontag, 29. Mai. Der Wallfahrerverein lädt an diesem Tag zur 248. Leonhardi-Wallfahrt nach Inchenhofen ein. Beginn ist um 8.30 Uhr am Marienplatz, Rückkehr ca. 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Unkosten werden im Bus eingesammelt. (AZ)