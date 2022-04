Wandern und Gymnastik: Mit dem Kneipp-Verein gesund durch den Frühling

Nach den Osterferien startet das neue Programm des Kneipp-Vereins in Friedberg. Was dabei alles geboten ist und wie man sich anmeldet.

Mehr für die Gesundheit tun - bei diesem Vorsatz gibt es Unterstützung vom Kneipp-Verein Friedberg. Im aktuellen Programm ist für jedes Alter, für Trainierte und Untrainierte etwas dabei. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Ein besonderes Angebot ist der Kurs "Hals-Nacken-Schulter" und beschäftigt sich ganz gezielt mit der Beweglichkeit im Hals- und Nackenbereich. Die erlernten Übungen helfen, Verspannungen zu lösen und die Muskulatur zu stärken. Ziel ist auch, Fehlbelastungen, die häufig Ursache von Schmerzen sind, zu erkennen und dadurch im Alltag zu vermeiden. Der Kurs findet ab 6. Mai an drei Freitagen jeweils von 18 bis 19.15 Uhr im Kneipp-Treff im Brunnenhof statt. Referentin ist Uschi Seyler, Anmeldung unter Telefon 0821/6080177.

Kneipp-Verein Friedberg bietet wieder einige Kurse an

Zu den Kursen "Wirbelsäulengymnastik" am Donnerstag um 9.30 Uhr, "Ganzheitliches Beckenbodentraining" am Montag um 14 und 15.15 Uhr und "Body und Balance" am Montag um 16.30 Uhr gibt es nähere Information bei Elisabeth Walter, Telefon 0821/781835. Die folgenden Kurse starten nach den Osterferien:

"Wirbelsäulengymnastik", am Dienstag um 17.15 Uhr, unter Telefon 0821/4708125; "Wirbelsäulengymnastik", am Donnerstag um 11 Uhr. unter Telefon 0821/2195356; "Männer - Fit von Kopf bis Fuß", am Dienstag um 18.30 Uhr. unter Telefon 0821/4708125. Kneipp-Treff im Brunnenhof: " Qigong", am Mittwoch um 10 und 11.15 Uhr sowie am Donnerstag um 17 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/707078; "Pilates", am Montag um 18 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0821/5429399; "Fit auf dem Stuhl", am Mittwoch um 9 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/707078. "Faszienyoga", am Montag um 19.15 Uhr und am Donnerstag um 18.15 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/707078; Yoga ganz entspannt am Dienstag um 18.15 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/2195356. "Hatha-Yoga", am Mittwoch um 17 und 18.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/602337; "Hatha-Yoga", am Donnerstag um 9 und 10.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/2195356.

Realschulbad: "Aquafitness", am Montag um 20 Uhr, Anmeldung 0821/6080177; am Dienstag um 20 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0821/7290077; am Donnerstag um 20 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0177/3429683. Stadtbad: "Aquafitness", am Mittwoch um 10 und 11 Uhr, am Donnerstag um 9.30, um 10.30 und um 11.30 Uhr. Anmeldung für alle Kurse unter Telefon 0821/6080177.

: "Aquafitness", am Mittwoch um 10 und 11 Uhr, am Donnerstag um 9.30, um 10.30 und um 11.30 Uhr. für alle Kurse unter Telefon 0821/6080177. Wanderungen: Am Samstag, 28. Mai, heißt es: " Harburg - Weite Aussicht und idyllische Wälder". Treff ist um 7.45 Uhr zur Zugfahrt ab Bahnhof Friedberg . Ein Ausflug zur Königsbrunner Heide findet am Samstag, 25. Juni, statt und am Samstag, 30. Juli, geht es ab Welden "Auf den Spuren Ganghofers und zur Theklakirche". Anfahrt zu diesen Ausflügen mit dem Pkw. Die Teilnehmerzahl bei allen Wanderungen ist begrenzt. Weitere Information und Anmeldung im Kneipp-Büro.

Da die Auflagen für Zusammenkünfte weitgehend aufgehoben sind, gibt es keine Einschränkungen, und die Teilnehmerzahlen können wieder erhöht werden. Wert gelegt wird aber weiterhin auf die bekannten Hygienemaßnahmen und das Tragen eines Mundschutzes im Garderobenbereich.

Kontakt: Das Büro im Kneipptreff im Brunnenhof, Bauernbräustraße 4 in Friedberg, Telefon 0821/2484185, ist am Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.