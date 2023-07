Wann wird das Smartphone zur Sucht?

Sarah Benz von der Drogenhilfe Schwaben informiert in Friedberg über die Gefahren der digitalen Abhängigkeit.

In den letzten Jahren hat sich das Smartphone zu ei­nem unverzichtbaren Begleiter im Alltag entwickelt. Über 62 Millionen Smartphone-Nutzer gibt es in Deutschland, das sind knapp 89 Prozent der Bevölkerung. Aller­dings hat diese Technologie auch ihre Schattenseiten. Rund zwei Stunden täglich verbringt der Durchschnittsnutzer mit dem Han­dy. Bei den 18- bis 29-Jährigen hängt mehr als jeder Vierte sogar mehr als vier Stunden pro Tag am Smartphone. Betroffene haben we­gen ihrer vermeintlichen Smart­phone-Sucht ein schlechtes Ge­wis­sen, soziale Kontakte leiden und Eltern sind in Sorge. Zu ebendiesem Thema hatte der Psychiatrie-Förderverein "Kennen und Verstehen" Sa­rah Benz von der Drogenhilfe Schwaben zu einem Vortrag in Friedberg ein­geladen. Gekommen waren trotz bestens Sommerwetters an die 100 Zuhörer. Die meisten waren Eltern.

Als das "Schweizer Messer des digitalen Zeitalters" bezeichnete Benz das Smartphone. Fast alle Alltagsangelegenheiten ließen sich mit irgendeiner App regeln. Aber wann wird der Gebrauch problematisch? Der Übergang zur Sucht sei schleichend. Eine Abhängigkeit könne entstehen, wenn es folgende Alarmzeichen gibt: das ständige Gefühl, etwas zu verpassen, das immerwähren­de Kreisen der Gedanken um Han­dy und Internet, das Ver­nach­lässigen anderer Interessen bis hin zur Selbstisolation.

Sarah Benz von der Drogenhilfe Schwaben referierte über Handysucht Foto: Brigitte Glas

Die sozia­len Netzwerke und Messenger­dienste sah Benz als Ge­fahr. Die pausenlose Erreich­barkeit, die Angst, in Chatgruppen irgendeine Nachricht zu verpas­sen verursachten Stress und könn­ten schnell in die Sucht füh­ren. Obwohl alle sozialen Netz­wer­ke nach unten altersbe­schränkt sind, gebe es praktisch keine Kontrolle. Aber das Alter sei entscheidend: je jünger die Nutzer, desto gefähr­deter seien sie. Nicht zu verges­sen sei auch die Gefahr von Mob­bing im Netz. "Soziale Netzwerke können sehr unsozial sein", warnte Benz. Doch die Gren­ze zwischen sinnvoller und über­mäßiger Nutzung sei nicht klar zu ziehen. Auch die reine Be­trachtung der zeitlichen Nutzungs­dauer greife zu kurz.

Soziale Netzwerke können sehr unsozial sein

In der anschließenden Fragerunde wollte sich Benz nicht festlegen. Es komme immer auf das Kind an, wie viel Zeit am Handy noch tole­rierbar sei oder welche Apps ge­eignet sind. Die wachsende Ver­brei­tung von Smartphones und auch problematischem Smart­phone-Gebrauch sei eine Heraus­forderung, der wir uns stellen müss­ten. Durch Bewusstseins­bil­dung, individuelle Maßnahmen zur Selbstkontrolle und professionelle Unterstützung können wir den ne­gativen Auswirkungen entgegen­wir­ken. (AZ)