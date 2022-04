Warum das Kinderhaus St. Benno in Friedberg so teuer kommt

Plus Vor dem Friedberger Stadtrat erklären der Chef des Kinderheimvereins und der Architekt die Ursache der Mehrkosten. Beide Seiten wollen eine bessere Kommunikation.

Wie ist es zu der überraschenden Kostenmehrung beim Kinderhaus St. Benno gekommen? Um diese Frage zu klären, hatte der Friedberger Stadtrat den Vorstandsvorsitzenden des Kinderheimvereins, Richard Schulan, und den verantwortlichen Architekten Sevket Dalyanoglu zum Gespräch gebeten. In der Konsequenz soll nun bei der nächsten Sitzung des Sozialausschusses im Juli grundsätzlich über die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Trägerverein gesprochen werden. Außerdem gibt es künftig alle acht Wochen einen Jour fixe mit dem Bürgermeister.