Warum der Umsatz auf dem Friedberger Advent zurück gegangen ist

Am Freitag endet der Friedberger Advent 2022. Der Markt ist beliebt, doch die Bilanz fällt gemischt aus. Unsere Leser haben ihren Lieblingsstand gewählt.

Der Friedberger Advent ist einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte weit und breit. Erst kürzlich kam er bei einer Online-Abstimmung unter die Top 3 in der Region. Doch viele, die ihn dieses Jahr besuchten, hatten das Gefühl, dass es nicht ganz so voll ist wie üblich. Wie sehen die Standbetreiberinnen und -betreiber und die "Bürger für Friedberg" als Organisatoren die Saison?