Friedberg

vor 17 Min.

Warum eine Kinderärztin aus der Ukraine Altenpflegerin werden will

Plus Mit einer Jobbörse sucht das Friedberger Pflegeheim Pro Seniore ukrainische Mitarbeiterinnen. Das Interesse ist vorhanden, doch es gibt einige Hürden.

Von Sina Gaisbauer

Gelb-blau dekorierte Kaffeetische mit Töpfen voller gelber Blümchen, in denen die Ukraine-Flagge steckte, empfingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Jobbörse bei Pro Seniore. Das Pflegeheim in Friedberg-Süd kann Mitarbeitende in allen Bereichen brauchen: Es werden sowohl Pflege- und Servicekräfte als auch Küchenangestellte gesucht. Zu der Veranstaltung im Rahmen des "Job-Turbos" der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Augsburg für ukrainische Geflüchtete kamen hochqualifizierte Menschen - nur aus ganz anderen Branchen. Unter den 50 Personen waren ein Physiker, Büroangestellte und eine Kinderärztin, die Praxiserfahrung nachweisen muss, damit ihre Ausbildung in Deutschland anerkennt wird.

Der "Job-Turbo", der aktuell in einer ganzen Reihe von Einrichtungen der Region stattfindet, dient dazu, die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen zu stärken, sodass diese einen leichteren Start in das neue Berufsleben haben. Gleichzeitig soll das Projekt dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Olga Jankelewal, Hausdame der Pro-Seniore-Residenz und seit 20 Jahren bei der Pflegeeinrichtung tätig, hatte mit dem Team den Empfang liebevoll vorbereitet. So gab es neben einem Rundgang durchs Gebäude und vielen Informationen eine Kaffee-und-Kuchen-Runde mit ukrainischem Gebäck, kleinen Süßigkeiten und Getränken.

