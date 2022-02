Warum ist das Friedberger Schloss nicht besser gebucht?

Plus 2021 ist die Zahl der Vermietungen im Schloss stark eingebrochen. Ein Grund ist Corona - doch die Grünen im Friedberger Kulturausschuss haben einen anderen Verdacht.

Verdient das Wittelsbacher Schloss noch den Beinamen "Bürgerschloss"? Das stellte Marion Brülls (Grüne) im Kulturausschuss des Friedberger Stadtrats infrage. Anlass für ihre Kritik ist der Belegungsplan für das vergangene Jahr, das allerdings stark von den Corona-bedingten Einschränkungen bestimmt war.