Warum Wasser quer über die Friedberger Bahnhofstraße läuft

Warum läuft seit Wochen Wasser über die untere Bahnhofstraße in Friedberg. Kann man das nicht stoppen? Diese Frage beschäftigte in der letzten Zeit viele Anwohner und Passanten.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt die Tiefbauabteilung der Stadt mit: Am Hang, der an die Bahnhofstraße in diesem Bereich angrenzt, sei eine sogenannte Sickerpackung mit Drainage verbaut, um zu verhindern, dass in dem abschüssigen Gelände zu viel Oberflächenwasser auf die Straße fließt. Bei den akuten Niederschlägen der vergangenen Wochen konnte vermutlich das Wasser nicht schnell genug versickern und drückte somit aus dem Hang auf die Bahnhofstraße.

Die Drainage wird demnächst erneut gespült. So sollen eventuelle Verstopfungen beseitigt werden.