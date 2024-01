Aichach-Friedberg

Unternehmen in Aichach-Friedberg: Was bleibt vom Corona-Homeoffice?

Plus Durch Corona hat Homeoffice auch im Kreis Aichach-Friedberg zugenommen. In vielen Firmen wird das Für und Wider diskutiert. Unternehmen berichten über die Lage.

Von Lara Bolz

In Deutschland arbeiten 25 Prozent der Berufstätigen zumindest gelegentlich von zu Hause aus – vor der Pandemie betrug der Anteil laut Statistischem Bundesamt nur die Hälfte. Teilweise gibt es mittlerweile auch wieder Gegentendenzen. Wir haben daher in Betrieben im Landkreis nachgefragt, wie stark Homeoffice genutzt wird und wie die Meinungen dazu sind.

Isabelle Fetzer von der Forum Media Group in Merching schätzt, dass etwa 70 Prozent der Mitarbeitenden regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. Sie berichtet, dass vor allem in der IT das Angebot genutzt wird; im Empfang und im Lager sei es dagegen nicht möglich. Im Normalfall gilt bei dem Verlag die Vereinbarung, dass man bei einer Fünf-Tage-Woche maximal zwei Tage pro Woche aus dem Homeoffice arbeiten kann. In Ausnahmefällen sei es aber spontan möglich, von zu Hause zu arbeiten, wenn etwa ein Kind krank ist oder man auf Handwerker warten muss. Männer und Frauen nutzen laut Fetzer das Homeoffice gleichermaßen. Zahlen des Bundesarbeitsministeriums zufolge nutzen dagegen deutschlandweit Männer mit 53 Prozent Homeoffice stärker als Frauen mit 47 Prozent.

