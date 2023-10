Was der Förderverein Sozialstation alles leistet

Von der Unterstützung profitieren in Friedberg viele karitative Einrichtungen. Das soll sich auch für die Mitglieder künftig besser lohnen.

Mehr als 60.000 Euro hat der Förderverein Sozialstation Friedberg im vergangenen Geschäftsjahr soziale Zwecke unterstützt. Dies berichtete der Vorsitzende Hannes Proeller bei der Mitgliederversammlung. Allein die Sozialstation Hochzoll und Friedberg erhielt davon 54.000 Euro als Zuschuss für die haushaltsnahen Dienstleistungen oder für Fahrzeuge, die in Friedberg in der Pflege oder mit Essen auf Rädern unterwegs sind. Auch die Tagespflege im Sozialzentrum profitiert von der Unterstützung des Fördervereins: So wurde heuer die 30 Jahre alte Küche in der Einrichtung saniert und durch eine neue ersetzt, außerdem erhält die Tagespflege regelmäßig Mietkostenzuschüsse. Darüber hinaus leistete der Förderverein auch finanzielle Unterstützung für das Divano und das Bürgernetz Friedberg, für die Tafel und für die Krebsnachsorge.

So dankte Stadtpfarrer Steffen Brühl beim Gottesdienst zum Auftakt allen, die sich für andere einsetzen, indem sie für die Sozialstation Hochzoll und Friedberg in der Pflege arbeiten, für andere spenden oder sich selbst einbringen. Besonders wurde zudem der verstorbenen Mitglieder und Förderer des Vereins gedacht, darunter auch der erst im vergangenen Jahr zum Revisor gewählte Rudolf Kühn. Sein Amt übernimmt nun Christa Dorsch, die im Rahmen der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt wurde.

Sozialstation Friedberg hat keine Personalsorgen

Wie wichtig die Unterstützung für die Sozialstation Hochzoll und Friedberg als gemeinnützige Gesellschaft ist, unterstrich deren Geschäftsführerin Gudrun Jansen. Sorge bereite ihr die Refinanzierung der Leistungen, falls die Sozialversicherungsträger nicht die Gebühren an den wirtschaftlichen Stand anpassten: "Dann ist die Pflege auf einem absteigenden Ast." Der Fachkräftemangel dagegen ist für die Sozialstation Hochzoll und Friedberg kein Thema. Mit 78 Mitarbeitenden ist die Institution gut aufgestellt, es gibt eine Warteliste für Bewerberinnen und Bewerber.

Dass Gudrun Jansen nach neun Jahren die Einrichtung und die Region aus familiären Gründen verlassen muss, fällt ihr sichtlich schwer. Hannes Proeller sprach Gudrun Jansen seinen aufrichtigen Dank für ihr großartiges Engagement aus. Stadtpfarrer Brühl lobte ihre Bereitschaft, sich immer wieder auf Neues einzustellen und sich Herausforderungen zu stellen. "Sie haben die Sozialstation in den vergangenen neun Jahren ganz entscheidend geprägt und weiter ausgebaut", dankte er der engagierten 64-Jährigen. Jansens Nachfolgerin Melita Resler will die Sozialstation Hochzoll und Friedberg als Geschäftsführerin mit den Werten wie bisher weiterführen. Ihre Aufgabe sieht die 52-jährige Sozialwirtin auch darin, "die Akzeptanz des Pflegeberufs in der Gesellschaft zu verbessern". Das gehöre dazu, um die Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitern zu befriedigen.

Das bringt die Mitgliedschaft im Förderverein der Sozialstation Friedberg

Der Förderverein will mithilfe von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Erbnachlässen auch weiterhin sozial-karitative Einrichtungen und Projekte unterstützen. Daher will sich der Verein künftig aber auch noch mehr um seine Mitglieder kümmern. So soll es neben der jährlichen Versammlung viele weitere Möglichkeiten zu Begegnung und Austausch geben, aber auch Vorteile wie etwa Freikarten für Veranstaltungen, Vorträge etc. Konkrete Informationen dazu gibt es auf der neu gestalteten Internetseite unter www.förderverein-sozialstation.de.

Einen launigen Vorgeschmack bot Hannes Proeller im zweiten Teil der Versammlung – nicht mehr in der Rolle als Vorsitzender, sondern als Apotheker und Schauspieler – mit einem unterhaltsamen Vortrag zum Thema „Lachen ist gesund“, der auf großen Anklang stieß und mit Sicherheit zur Gesunderhaltung der Mitglieder beitrug.