Was der Friedberger Sängerverein heuer alles plant

Im Jubiläumsjahr stehen neben dem Festkonzert im Herbst noch weitere Auftritte auf dem Programm.

„Der älteste kulturelle Verein der Stadt Friedberg“ wie es explizit auf den offiziellen Briefbögen des Sängervereins heißt, feiert heuer sein 175. Jähriges Bestehen. Eine Frühjahrs-Matinee im Rathaussaal mit Gesangsproben und mit einem bunten Einblick in die Chronik machte den Auftakt, am 7. Oktober steigt im Wittelsbacher Schloss das große Jubiläumskonzert zusammen mit den "Men in Blech". Bei der Jahreshauptversammlung im Sängerheim am Eisenberg wurden jetzt die Weichen gestellt für die Aktivitäten des gesamten Jahres.

Vorsitzender Wolfgang Braun und die neue Chorleiterin Andrea Kigle kündigten die verschiedenen Auftritte bei der Andechswallfahrt, den Maiandachten oder Gedenkgottesdiensten an. Höhepunkte werden die Darbietungen beim Altstadtfest im Juli sein. Kigle zeigte sich in ihrem Bericht in Anwesenheit ihres Vorgängers und Ehrenchorleiters Erwin Ziegenaus mit dem Verlauf der Proben sehr zufrieden und hatte keine Probleme, als erste Frau im Männerchor den Ton anzugeben. Über die gute Stimmung freute sich auch zweiter Bürgermeister Richard Scharold, der dem Verein ein großes Kompliment für den Auftritt im Rathaussaal bei der Matinee machte.

Chorleiterin Andrea Kigle ist mit den Leistungen des Friedberger Sängervereins sehr zufrieden. Foto: Otmar Selder

Die finanziellen Einbußen durch die Corona Pandemie fielen geringer aus als befürchtet, sagte Schatzmeister Markus Voigt, der vor allem den Wirtsleuten im Sängerheim, Arnold Schlegl und Hans Naumann, dankte. Revisor Walter Sieber und Schriftführer Franz Sonnberger bestätigten und dokumentierten die Ordnungsmäßigkeit der Vereinsführung.

Die Hymne des Gründungschores "Brüder reicht die Hand zum Bunde" durfte bei der Versammlung ebenso nicht fehlen wie der intonierte Sängerspruch "Im Klange rein, im Worte frei…" Und als dritte gesangliche Kostprobe gabs zu Ehren der anwesenden Geburtstagsjubilare das deutsche Volkslied "Am Brunnen vor dem Tore".