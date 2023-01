Was die Pfarrei St. Jakob in Friedberg alles leistet

Beim Dankabend steht das Engagement der Gemeindemitglieder im Mittelpunkt. Nicht nur Corona und Ukrainekrieg forderten die haupt- und ehrenamtlichen Helfer.

Zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie konnte die Pfarrei St. Jakob in Friedberg wieder ihren traditionellen Dankabend in gewohnter Form feiern. Rund 200 ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Ökumene blickten mit Stadtpfarrer Steffen Brühl und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Julian Schmidt auf drei lange Jahre voller Krisen, Herausforderungen und Aufbrüche zurück.

Es sei nach drei Jahren pandemiebedingter Pause in den Dankabendfeiern dringend an der Zeit, einander Danke zu sagen und den Blick auf die gemeinsam gemeisterten Aufgaben zu lenken, betonte Schmidt in seiner Ansprache. Das, was die Menschen der Stadtpfarrei vor allem während der Pandemie geleistet hätten, sei „geradezu erschütternd viel“ gewesen. Von Hilfsdiensten für bedürftige Menschen über Hausaufgabenbetreuung im Divano bis hin zu der Organisation von Impfangeboten im Pfarrzentrum selbst zeuge das Wirken der Gemeindemitglieder von „Kreativität und Einsatzbereitschaft“.

Pfarrei St. Jakob hilft geflüchteten Ukrainern

Dieselben Eigenschaften seien auch seit Beginn des Ukrainekrieges deutlich geworden, habe die Pfarrgemeinde im vergangenen Jahr doch nicht nur Hilfslieferungen in das Kriegsgebiet organisiert, sondern auch die in Friedberg angekommenen Geflüchteten in Wort und Tat unterstützt sowie in Lichterzügen und Gebetsstunden ein weithin sichtbares Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg gesetzt.

Zwischen diesen Krisen und Ausnahmesituationen habe die Pfarrei auch noch das Alltagsgeschäft zu bewältigen gehabt, „das so alltäglich eigentlich gar nicht ist“ und über das von St. Jakob und dem Pfarrzentrum ausgehend ein weites Netz an sozialen, pastoralen und kulturellen Leistungen und Gemeinschaften gespannt worden sei. „Sie kämpfen für eine bessere Welt, und wenn ich mir St. Jakob so anschaue, dann meine ich: Diesen Kampf kann man gewinnen!“, rief Schmidt den Gemeindemitgliedern abschließend mit Blick auf die Zukunft zu: „Procedamus – ziehen wir los!“

Friedberg pflegt die Ökumene

Stadtpfarrer Steffen Brühl nahm den Dankabend auch als Gelegenheit, das hauptamtliche Team der Stadtpfarrei noch einmal vorzustellen und ihren Einsatz zu würdigen. Neben den pastoralen Stellen gehören auch Mitarbeitende wie der Mesner, die Kirchenmusikerin, der Verwaltungsleiter und das fest angestellte Personal im Divano dazu. Brühl begrüßte neben Vertreterinnen und Vertretern der evangelischen Gemeinde auch die Neuapostolische Kirche: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere gemeinsame Zusammenarbeit immer weiter ausbauen und vertiefen können!“

Vor dem Dankabend im Pfarrzentrum feierte die Gemeinde noch einen Festgottesdienst zu Ehren des heiligen Vinzenz Pallotti, währenddessen sowohl die Gottesdienstbesucher als auch die anwesenden Geistlichen des Pallottinerordens ihre Gemeinde- beziehungsweise Professversprechen erneuerten. (AZ)