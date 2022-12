Was Friedberger ab Januar auf der Stadt-Website erledigen können

Die Stadt Friedberg weitet ihren Online-Bürgerservice aus. Wichtig für Bürgerinnen und Bürger ist eine Erleichterung bei der elektronischen Authentifizierung.

Wenn man bislang den Online-Bürgerservice der Stadt Friedberg nutzen wollte, lief das in der Regel so ab: Formular von der Website www.friedberg.de herunterladen, ausdrucken, unterschreiben und per Post an die Verwaltung schicken. Ab 1. Januar ändert sich das. Friedberg bietet dann mehr Verwaltungsdienste online an und auch die elektronische Authentifizierung, an der bislang die rein digitale Abwicklung oft scheiterte, wird erleichtert. Sie ist nun auch über das Elster-Zertifikat möglich.

Online abwickeln kann man künftig Dienste in den Bereichen Meldewesen, Standesamt, Passwesen, Gewerbe, Bauamt, Ordnungswesen, Fundbüro, Steuerwesen, Stadtwerke, Kasse, Wahlamt und Datenschutz – also vom Bauantrag über die Suche nach einem verlorenen Geldbeutel bis hin zu Geburtsanzeigen. Zahlungsmöglichkeiten sind Paydirekt, Sepa, Visa und Giropay; eine Bezahlung via PayPal ist in Vorbereitung.

Stefan Kreitmeyr, Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Information und Kommunikation, informiert über die Neuerungen. Grundlage dafür sind das Online-Zugangsgesetz (OZG) sowie das Gesetz über Digitalisierung im Freistaat Bayern. Demnach sind Bund und Länder verpflichtet, bis 1. Januar 2023 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Allerdings ist nicht genau festgelegt, welche Verwaltungsleistungen das zu sein haben und wie die Digitalisierung stattfinden soll.

Das Bayerische Digitalgesetz gilt für den Freistaat, Gemeindeverbände sowie Gemeinden und sieht eine Übergangsfrist bis 31. Dezember 2023 vor. Die Verbesserung des Online-Services wird finanziell gefördert, und zwar mit 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Förderhöchstbetrag je Gemeinde beträgt 20.000 Euro – eine Summe, die Friedberg laut Kreitmeyr voll ausschöpfe. Folgende Dienste sind ab 1. Januar möglich:

Meldewesen

Voranmeldung Umzug

Voranmeldung Zuzug

Voranmeldung Statuswechsel

Einfache Melderegisterauskunft

Einfache Meldebescheinigung

Antrag einfaches Führungszeugnis

Antrag Übermittlungssperre

Antrag Auskunftssperre

Voranmeldung Nebenwohnung

Abmeldung Nebenwohnung

Abmeldung ins Ausland

Meldebescheinigung zur Vorlage beim Rentenversicherungsträger

Standesamt

Anzeige einer Geburt

Anzeige eines Sterbefalls

Beantragung Heiratsurkunde

Heiratsurkunde Beantragung Geburtsurkunde

Geburtsurkunde Beantragung Sterbeurkunde

Sterbeurkunde Beantragung Lebenspartnerschaftsurkunde

Passwesen

Statusabfrage Pass/Ausweis

Verlusterklärung Pass/Ausweis

Kinderreisepass

Gewerbe

An-, Um- und Abmeldung Gewerbe

Auskunft Gewerbezentralregister

Antrag Veranstaltung

Antrag auf Festsetzung eines Marktes

Fundbüro

Fundbüro-Online

Kasse

Erteilung SEPA-Lastschriftmandat

Steuerwesen

Anmeldung Hundesteuer

Abmeldung Hundesteuer

Wahlamt

Antrag Briefwahl

Bewerbung als Wahlhelfer

Bauamt

Bauantrag online

Bauantrag online – fehlende Angaben nachreichen

Anzeige Baubeginn

Anzeige Beseitigung

Antrag isolierte Abweichung, Ausnahme oder Befreiung

Anzeige Nutzungsaufnahme

Antrag Teilbaugenehmigung

Antrag Verlängerung Baugenehmigung/Vorbescheid/Teilbaugenehmigung

Antrag Vorbescheid

Kriterienkatalog: Erklärung über Erfüllung einreichen

Ordnungswesen

Ausnahmegenehmigungen

Hindernisse (Sondernutzungen)

Defekte Straßenlaternen melden

Antrag Parkausweis für Schwerbehinderte

Antrag Aufhebung der Sperrzeit

Antrag Verkürzung der Sperrzeit

Antrag Verlängerung der Sperrzeit

Antrag Bewohnerparken

Antrag Halteverbot für Umzug

Datenschutz

Anfrage auf Grundlage von Informationsrechten

Beschwerde an behördliche Datenschutzbeauftragte

Antrag Betroffenenrechte nach Art. 15ff. DSGVO

Stadtwerke