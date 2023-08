Friedberg

So unterschiedlich sind Friedberger Altstadtfest und Volksfest

Sogar die Krüge sind aus anderem Material. Lorenz Kaindl (l.) und Gustav Hartmann (r.) stoßen auf dem Volksfest mit Glas an, beim Altstadtfest bestehen die Behälter meist aus Ton.

Plus Innerhalb weniger Wochen finden in Friedberg in diesem Jahr Altstadtfest und Volksfest statt. Aus der Sicht von Besuchern gibt es erhebliche Unterschiede.

Von Bill Titze

Es ist mal wieder soweit: Altstadtfest und Volksfest finden in einem Jahr statt. Vor einigen Wochen zogen die Menschen noch in Gewändern aus dem 17. und 18. Jahrhundert durch die Altstadt, nun sind Lederhose und Dirndl angesagt. Nicht wenige gehen auf beide Feste. Und es gibt auch einen Wirt, der bei beiden Veranstaltungen am Start ist. Die Unterschiede sind groß.

Allein schon der Aufbau verläuft in anderen Dimensionen, wie Hansi Waltner verrät. Waltner bewirtschaftet bei den Festen mehrere Stände. "Beim Altstadtfest fangen wir zwei Wochen vorher an, aufzubauen. Hier auf dem Volksfest geht das in einer Woche." Denn auf dem Historienfest kann Waltner nicht seine Schaustellerwagen nutzen, sondern baut die Stände selbst. "Die schrauben wir aus Holz zusammen." Außerdem müsse jede Birne einzeln eingebaut werden. "Auf dem Volksfest stecke ich den Strom an und kann verkaufen." Auch der Abbau ist weniger aufwendig. Beim Altstadtfest dauert dieser eineinhalb bis zwei Wochen, beim Volksfest geschieht er über Nacht. Einer der Gründe, wieso Waltner beim kommenden Altstadtfest keine Gastronomie mehr anbieten wird.

