Was mit den Steirern alles geplant ist

Die Partnerschafskomitees aus beiden Friedbergs bereiten das Programm für 2024 vor. Auch das Weinfest findet wieder statt.

Das traditionelle Kultur- Wein- und Musikfest "Hurra die Steirer kommen" ist ein Markenzeichen des Austauschs zwischen bayerischen und steirischen Friedbergern geworden. Im nächsten Jahr ist es wieder soweit: Am Samstag, 1. Juni, spielt und tischt die Partnerstadt auf dem Schulhof der Mittelschule auf. Der Gegenbesuch nach Friedberg in der Steiermark über eine ganze Woche ist ebenfalls im Juni geplant.

Andreas Paul und Andy Auer, die neuen Repräsentanten, haben mit ihrem Komitee die Weichen gestellt. Derzeit bereiten sie die Präsentation der beliebten steirischen Spezialitäten auf dem Partnerstadt-Stand des Friedberger Advents vor. Das "Verhackerte", das G'selchte, das Kernöl und der Schilcher-Wein sind bereits auf dem Transport. Und für den 8. bis 10. Dezember hat sich eine steirische Delegation mit Bürgermeister Wolfgang Zingl angesagt.

Steirisches Weinfest kommt 2024 wieder

Das alle drei Jahre terminierte Steirer Weinfest im bayerischen Friedberg fand zuletzt zum 50-jährigen Jubiläum im Jahre 2017 statt und konnte wegen Corona und mit Rücksicht auf das Altstadtfest erst für 2024 wieder ins Programm genommen werden. Mit der Stadt Friedberg und mit Roland Gressenbauer vom steirischen Komitee sind die Eckpfeiler bereits abgesteckt worden. Bei Schlechtwetter wird in die Max-Kreitmayr-Halle ausgewichen.

Eine Rad- Wanderreise für jedermann über sieben Tage, die der frühere Komitee-Präsident Felix Reithemann organisiert, steigt im Juni nächsten Jahres. Flexibel sollen nach der Anreise mit Schifffahrt durch die Wachau ab Friedberg/Steiermark attraktive Ziele erwandert oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Roland Gressenbauer hat da unter anderem das Lipizzaner Gestüt Piber, die Gegend des Neusiedler Sees, das Höllental am Wechsel und einen Besuch bei der Musikband Stoakogler ("Steirer men san very good") im Auge. Wie auf der jüngsten Komiteesitzung bekannt gegeben wurde, ist auch wieder eine Silvesterfahrt zum Jahreswechsel 2024/25 in der Planung.

Info: Interessenten für die Steiermark Rad-Wanderreise vom 9. bis 15. Juni 2024 (alternativ 30. Juni bis 7. Juli 2024) melden sich bei Felix Reithemann, Telefon 0821/601888. (AZ)