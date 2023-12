Was Sie beim Silvesterfeuerwerk beachten müssen

Wo Sie in Friedberg und Umgebung gute Sicht auf das Feuerwerk haben und welche Regeln an Silvester gelten. Dasinger werden gebeten, Rücksicht auf die Störche zu nehmen.

Nach den Einschränkungen der letzten Jahre durch Lockdown und Böllerverbot ist dieses Jahr an Silvester wieder so gut wie alles möglich. Trotzdem wird das Thema Silvesterknallerei heiß diskutiert, auch in Friedberg. Diese Dinge sollten Sie beachten.

In Friedberg wird es an Silvester keine Maßnahmen geben. "Vonseiten der Stadtverwaltung gibt es keine Verbotszonen für Feuerwerke, da in den vergangenen Jahren keine gravierenden Störungen oder Probleme im Zusammenhang mit Silvesterfeierlichkeiten gemeldet wurden", sagt Alisa Hillenbrand, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Friedberg. Auch vonseiten der Polizei sind keine einschränkenden Auflagen geplant. Die Beamten fahren in der Silvesternacht zwar verstärkt Streife. "Das ist aber an besonderen Nächten wie zu Neujahr üblich", sagt Polizeihauptkommissar Erwin Kalkbrenner.

Eine Einschränkung gibt es allerdings in Kissing: Der Zugang zur Burgstallkapelle ist wie in den vergangenen Jahren gesperrt. Die Vorsichtsmaßnahme soll die denkmalgeschützte Kapelle schützen. In der Vergangenheit sorgten Silvesterexzesse immer wieder für Sachschäden und Chaos in Kissing. Seitdem 2013 in die Stephanskirche eingebrochen und Grabstätten als Raketenstartplätze genutzt wurden, sind der Gemeinde die Sicherheitsvorkehrungen an Silvester wichtig. Davon abgesehen sind in Kissing jedoch keine Einschränkungen vorgesehen.

Dasinger werden gebeten, an Silvester Rücksicht auf Störche zu nehmen

Seit geraumer Zeit kocht regelmäßig zum Jahresende die Debatte hoch, ob Böller und Feuerwerk an Silvester überhaupt sein müssen. Der Friedberger Edeka Wollny bietet in diesem Jahr erneut keine Feuerwerkskörper in seinem Sortiment an. In einem Facebook-Post erklärt Michael Wollny, lediglich Wunderkerzen und Tischfeuerwerk zu verkaufen, allerdings keine schwarzpulverhaltigen Produkte. Die Begründung: "Wir wollen mit diesen aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäßen Produkten kein Geld mehr verdienen." Das Team schlägt stattdessen vor, im Markt für die "Friedberg-Kalender-Aktion" zu spenden.

Die beiden Störche wollen den Winter in Dasing verbringen. Foto: Gerhard Mayer

Neben Luftverschmutzung und Umweltschäden ist das Leiden der Tiere ein weiteres Argument gegen Ballerei an Silvester. Dazu passend hat ein Storchen-Paar in Dasing die Aufmerksamkeit von Naturschützern auf sich gezogen. Ein Männchen und ein Jungstorch bewohnen seit August ein Nest im Süden der Gemeinde und scheinen in Dasing überwintern zu wollen. Die beiden Tiere sind die einzigen Winterstörche im Landkreis. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz bittet Dasinger, an Silvester zumindest im Umfeld des Nestes Rücksicht zu nehmen und in einem anderen Ortsteil zu böllern.

Hier haben Sie in Friedberg und Umgebung einen guten Blick auf das Feuerwerk: