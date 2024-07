Wegen Volksfest-Aufbau ändern sich Haltestellen in Friedberg

Wegen des Aufbaus des diesjährigen Volksfestes gibt es einige Änderungen im Nahverkehr, wie der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) mitteilt. In Friedberg wird die Schulbushaltestelle „Friedberg, Realschule“ vom Donnerstag, 18. Juli, bis Freitag, 26. Juli, in die Hermann-Löns-Straße und in die Pater-Franz-Reinisch-Straße verlegt. Dies betrifft die AVV-Regionalbuslinien 103, 205, 206, 207, 208, 209 und 213.

Bushaltestellen in Friedberg werden wegen des Volksfests verlegt

In der Hermann-Löns-Straße und Pater-Franz-Reinisch-Straße werden insgesamt sechs Abfahrtsstellen eingerichtet. Die Buszuordnung zu den einzelnen Steigen bleibt unverändert, die Steige werden entsprechend angefahren. Wegen der Verlegung kann die AVV-Buslinie 103 die Haltestelle „Friedberg, Stadthalle“ auf der östlichen Seite nicht anfahren. Die Schülerinnen und Schüler werden im morgendlichen Schülerverkehr zur Haltestelle „Friedberg, Stadthalle“ auf der westlichen Seite gefahren. Mittags wird die Haltestelle „Friedberg, Stadthalle“ regulär angefahren. Die AVV-Buslinie 209 kann „Friedberg, Stadthalle“ auf der östlichen Seite nicht anfahren. Ersatzweise kann an der Haltestelle „Friedberg, Festplatz“ in der Aichacher Straße zugestiegen werden. Während der Umleitung kann es zu Verspätungen im AVV-Regionalbusverkehr kommen. (AZ)