Weichen für den nächsten karitativen Christkindlmarkt sind gestellt

Er ist nur ein sehr kleiner Verein, aber er treibt viel um und genießt höchste Anerkennung. Der „Förderverein für karitative Aufgaben im Verkehrsverein“ geht mit unveränderter Vorstandschaft in sein 23. Jahr und bereitet bereits jetzt seine Kernaufgabe „Karitativer Christkindlmarkt“ in weiterer Auflage zum ersten Advent vor. Vom 27. November bis 30. November 2025 steigt heuer zum 54. Male der Markt „für arme Menschen in der Welt“ und die letztjährigen Ergebnisse und Erfahrungen beflügeln die Verantwortlichen um die Spitze mit Eberhard Krug, Uli Sasse-Feile und Tom Treffler zum Weitermachen.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden die Neuerungen und Änderungen diskutiert. Vor allem die „Koppold-Meile“ entlang der Ludwigstraße mit den weihnachtlichen Lichteffekten kam so gut an, dass der Verkehrsverein laut seinem Vorsitzenden Daniel Götz daran denkt, eine Lichterkette auch im Mittelgang vor der Pfarrkirche zu installieren.

Karitativer Christkindlmarkt Friedberg spendet 65.000 Euro

65.000 Euro konnten an die Indienmission der Pallottiner, an die Afrikamission der Mittelschule und an die Sozialstation Friedberg aufgeteilt werden. Ulrike Feile-Sasse und Tom Treffler berichteten von einer harmonischen Zusammenarbeit mit den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und verwiesen auch auf das ansehnliche Spenden-Zubrot durch die beiden „Gewerblichen“ Jürgen Koppold (Verein Friedberger See) und Fleischwarenagentur Gförer. Respekt und Dank galt den Besuchern des Marktes und dem städtischen Bauhof für die große Unterstützung.

Der karitative Christkindlmarkt in Friedberg im Lichterglanz. Foto: Johannes Reindl

Schatzmeister Rainer Genswürger zog Bilanz und legte Rechnung ab über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Beschlossen wurde, dass neben den ständigen Haupt-Empfängern Pallotti-Mission (39.000 Euro) und Ndanda-Hilfe (17.000 Euro) diesmal die Friedberger Tafel den Posten „Friedberger Sozialprojekt“ in Höhe von 8500 Euro erhält.

Die Vorstandschaft für die nächsten beiden Jahre: 1. Vorsitzender Eberhard Krug, 2. Vorsitzender Daniel Götz, Schatzmeister Rainer Genswürger, Vorstandsmitglieder für den Markt Ulrike Sasse-Feile und Tom Treffler, Beisitzer Erich Sedlmeyr und Günther Otto. Revisoren sind Otmar Selder und Claudia Genswürger. Otmar Selder