Weihnachten in Friedberg verzaubert die Menschen

Friedensengel, Leuchtstern, Sternenrundgang, QR-Quiz: Friedberg hat auch im Corona-Advent einiges zu bieten.

Kein Adventsmarkt, kein Krippenspiel in der Schule, keine großen Weihnachtsfeiern – erneut steht uns ein Weihnachten in Corona-Zeiten bevor. Um trotzdem etwas weihnachtliche Stimmung zu verbreiten, hat sich die Stadt gemeinsam mit dem Aktivring so einiges einfallen lassen. Wer einen Spaziergang entlang der Stadtmauer und der verwinkelten Gassen macht, der wird von hell erleuchteten Sternen und wundervoll mit roten Kugeln und Sternen geschmückten Christbäumen begleitet.

Die Bäume warten übrigens darauf, auch von den Gästen mit weiterem Weihnachtsschmuck bestückt zu werden. Auf der Suche nach dem nächsten Stern kann man sich von den weihnachtlich dekorierten und mit vielen Lichtern beleuchteten Häusern der Altstadt inspirieren lassen. Ein Fotopoint mit einem großen Stern befindet sich vor dem Rathaus und einer mit dem Friedensengel an der Jungbräustraße, von denen man Grüße verschicken kann.

Friedberger Sternenweg: Die beleuchtete Jungbräustraße. Foto: Sabine Roth

Auch ein QR-Quiz zu Friedbergs Partnerstädten wartet auf die Besucherinnen und Besucher. Viele kommen aus Augsburg und der Region und machen einen Spaziergang durch die Altstadt. Emilia ließ sich gerne als Friedensengel fotografieren und sendet ihre Botschaft in die ganze Welt hinaus. Julia und Maximilian schicken ihre Sternenbilder mit Weihnachtsgrüßen an ihre Freunde.

Sternenrundgang in Friedberg beginnt an der Ludwigstraße

Der Sternenweg beginnt an der Ludwigsstraße/Ecke Haagstraße. Schilder in Sternenform weisen den Weg durch die Gassen und entlang der Stadtmauer.