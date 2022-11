Weihnachtliche Klänge aus aller Welt mit Collegium Vocale

Der Friedberger A-cappella-Chor Collegium Vocale gibt drei Konzerte zur Adventszeit.

Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr lädt das Collegium Vocale Friedberg in diesem Advent wieder zu mehreren Konzerten am zweiten Adventswochenende ein. Zu hören ist der Chor in Neusäß und Augsburg. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Abwechslungsreiche Chormusik aus verschiedensten Zeiten und Ländern ist das Markenzeichen des Collegium Vocale Friedberg: Und so bietet auch das diesjährige Programm für die Advents- und Weihnachtszeit Chormusik von Barock bis Gegenwart und von Lateinamerika bis Finnland.

Das Repertoire der rund 30 Sänger und Sängerinnen des Collegium Vocale umfasst viele Epochen und Stilrichtungen. Kritiker loben das Ensemble vor allem für seine Stilsicherheit und den fein differenzierten Chorklang. Seit 1999 leitet Bernd-Georg Mettkedes den A-cappella-Chor. Er war bis 2014 am Lehrstuhl für Musikpädagogik der Universität Augsburg mit den Schwerpunkten Ensemble- und Chorleitung tätig. Seit 1979 leitet er das Universitätsorchester, das regelmäßig große symphonische Werke aufführt, seit 1986 das von ihm gegründete Augsburger Kammerorchester.

Der Chor Collegium Vocale gibt drei Konzerte

Neben den bekannten deutschen Weihnachtsliedern "Maria durch ein Dornwald ging" und "Es kommt ein Schiff geladen", die im Konzert in zeitgenössischen Arrangements erklingen, können die Zuhörer außerdem erleben, wie die Advents- und Weihnachtszeit in anderen Ländern klingt: Ein Lied aus Mexiko besingt etwa die Jungfrau Maria, die Windeln wäscht, während eines der beliebtesten Weihnachtslieder aus dem hohen Norden, das finnische "Sylvian joululaulu" (Sylvias Weihnachtslied), in nordisch-melancholischen Klangfarben von einem Zugvogel erzählt, der fern der Heimat in südlichen Gefilden überwintert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im aktuellen Programm auf deutscher Chormusik aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Anton Bruckner und Max Reger. Die Termine: