Weihnachts-Special im Club 20 mit Rita Marx und Günter Sigl

Der Club 20 in Friedberg lädt zu zwei grandiosen Vorweihnachts-Specials ein: Zunächst wird am Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr, Augsburgs coolste Musiklehrerin Rita Marx mit ihren besten Talenten die kleine Bühne im Keller unter der Stadtmauer rocken. Zwei Tage später folgt ein echter Coup: Spider-Murphy kommt sozusagen persönlich nach Friedberg. Bayerns King of Rock ’n’ Roll Günther Sigl & friends erzählen und spielen in Wohnzimmer-Atmosphäre. Das Publikum kann Günther Sigl am Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr, in einem Überraschungs-Format erleben – in einer Mischung aus Erzählungen und Unplugged-Musik.

Rita Marx ist die dieses Mal mit ihren besten Schülerinnen und Schülern am Start. In ihrer Talentschmiede fördert die Multi-Instrumentalistin, Vokalistin und Musikschaffende seit 35 Jahren begabte Newcomer wie etablierte Künstlerinnen. Genreübergreifend und kreativ lässt sie ihre Talente in ihrer Musik ihren persönlichen Ausdruck finden. Dabei sorgt die Entertainerin immer für gute Laune.

Günter Sigl gastiert im Club 20 am 15. Dezember. Foto: Siegfried Kerpf

Zu Sigl und der Spider Murphy Gang muss man nicht viel erklären: Ihre Hits sind Hymnen, die bayerische Band ist weit über alle Landesgrenzen hinaus bekannt. Dabei war die Karriere so nie geplant: „Wir wollten keine Popstars werden. Ich wollte immer nur Musik machen. Ich habe die Handelsschule besucht – eine Banklehre gemacht. Doch mein Vater hat mich immer unterstützt: 40 D-Mark investiert und meine erste Gitarre gekauft, mich mit 15, 16, 17 Jahren zu den ersten Gigs gefahren“, erzählt Sigl. Von dieser fast lebenslangen musikalischen Reise mit der Spider Murphy Gang wird Sigl einiges erzählen.

Interessenten für die Weihnachts-Specials sollten sich wie gewohnt frühzeitig ein Ticket beim PatchWork – Haus für Handarbeit – sichern: Telefon: 0821-319 320 1, oder per Mail unter: info@club20-friedberg.de. Hier finden Sie auch weitere News: www.club20-friedberg.de. (AZ)