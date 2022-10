Weihnachtsbeleuchtung wird zeitlich begrenzt

Eine schöne Beleuchtung gehört zu Weihnachten dazu wie ein Weihnachtsbaum und die Geschenke darunter. Um Energie zu sparen, gibt es hier nun Beschränkungen.

Der Weihnachtsbaum wird - welch eine Erleichterung - auch dieses Jahr den Marienplatz in Friedberg erhellen. Allerdings nur von 16 bis 21.30 Uhr. Gleiches gilt für Lichterbäume und die Stern-Laternen. So reagiert die Stadt auf die steigenden Energiepreise. Bisher zahlt Friedberg für Strom und Gas 1,3 Millionen Euro jährlich, künftig geht man von einer Vervier- bis Verfünffachung aus. Wer im Winter also durch die romantisch beleuchtete Innenstadt schlendern will, kann das immer noch tun, nur nicht ganz so lang. (diba)