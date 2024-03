Weniger Altpapier, weniger Geld: Vereine stehen unter Druck

Plus Das Altpapiersammeln war eine wichtige Einnahmequelle für Vereine in Friedberg und Umgebung – doch es wird immer weniger. Einige haben Lösungen gefunden.

Es ist bequem, Deckel auf, Altpapier rein. Während die Papiertonne das Leben für viele Bürgerinnen und Bürger erleichtert, hat sie auch negative Auswirkungen. Kaum jemand sammelt noch alte Zeitungen, Magazine und Werbungen, schnürt sie zusammen und lagert sie bis zur Abholung. Die haben vielerorts Vereine übernommen, oft sah man die Mitglieder am Wochenende unterwegs mit Anhängern. Für sie bedeuteten die Aktionen eine wichtige Einnahmequelle, denn sie konnten das gesammelte Material an Recyclingunternehmen verkaufen. Wie reagieren die Vereine auf die Veränderungen?

Ein weiteres Problem ist das immer weniger werdende Altpapier durch die Digitalisierung. Eine Tageszeitung gibt es in vielen Haushalten nur noch online, Prospekte, Coupons und Gutscheine laufen über das Smartphone. "Früher haben wir noch über die Reisebüros die alten Prospekte zweimal im Jahr erhalten. Jetzt haben die Reisebüros nur noch wenige auf Lager", berichtet Martina Reisinger, Jugendleiterin der Abteilung Fußball in Friedberg.