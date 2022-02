Friedberg

Wenn der demenzkranke Partner unheimlich wird: Friedberger Gruppe hilft

Wenn die vertraute Person im Dunkel verschwindet, ist das auch für Angehörige eine Belastung. Eine Selbsthilfegruppe in Friedberg bietet Gelegenheit zum Austausch.

Plus Pflegende Angehörige von Demenzkranken können sich in einer Friedberger Selbsthilfegruppe austauschen - von praktischen Tipps bis zu psychischen Herausforderungen im Umgang mit den Patienten.

Von Andreas Alt

Demenzerkrankungen haben etwas Unheimliches an sich, weil sie die Persönlichkeit der Kranken zerstören können. Das ist aber nicht nur ein schweres Schicksal für die Betroffenen, sondern auch eine große Belastung für Verwandte und Freunde. In Friedberg hat sich vor gut zwei Jahren eine Selbsthilfegruppe pflegender Angehöriger gebildet, in der die Probleme einmal offen angesprochen werden können – man sie sich von der Seele reden kann.

