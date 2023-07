Bremse und Gas verwechselt: 10.000 Euro Sachschaden

Ein Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Friedberg-West. Wie die Polizei berichtet, bog ein Autofahrer vom Park&Ride-Platz verbotenerweise nach links auf den La-Crosse-Ring ein. Als er seinen Fehler bemerkte, verwechselte er zudem sein Bremspedal mit dem Gaspedal. Hierdurch kam er mit seinem Fahrzeug in Schlingen, überfuhr einen Grünstreifen und kam auf dem Fahrradweg zum Stehen. Am Fahrzeug und an einem Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)