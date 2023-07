Geparkes Auto angefahren und geflüchtet

In Friedberg-West kam es zu einer Fahrerflucht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Friedberg-West: In der Friedrich-Schuck-Straße wurde am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht ein geparktes Auto angefahren. Der Unfallverursacher suchte das Weite, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Um Hinweise bittet die Polizei unter 0821/323-1710. (AZ)