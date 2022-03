Unbekannte beschädigen Lampe an Garage in Friedberg-West

Wer hat an der Thomas-Mann-Straße in Friedberg-West etwas beobachtet?

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag wurde an einer Garage in der Thomas-Mann-Straße eine Lampe abgeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf circa 60 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710. (AZ)