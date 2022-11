Wie es nach dem Aus der Praxisgemeinschaft "Orbis vitae" weitergeht

Plus Vor einem Jahr wurde die Praxisgemeinschaft "Orbis vitae" in Friedberg aufgelöst. Die sechs beteiligten Frauen haben sich nun neu aufgestellt.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – dieser Vers aus einem der bekanntesten Gedichte von Hermann Hesse trifft es wohl am besten. Manchmal wird man auch gezwungen, einen Neuanfang zu wagen. Wie es den Kolleginnen der früheren Praxisgemeinschaft „Orbis Vitae“ ergangen ist. Zum Ende des letzten Jahres hatte das Krankenhaus Friedberg Eva Mersdorf, Claudia Rühm, Ottilie Strobel, Astrid Schreiber, Nicole Fichtner und Petra Sparla ihre gemeinschaftlichen Räume im Erdgeschoss wegen Eigenbedarf gekündigt und sie mussten sich neu aufstellen.