Friedberg

vor 50 Min.

Wohnkrise, soziale Probleme: So unterstützt Friedberg Obdachlose

Plus Mehrere Einzelpersonen und Familien leben in Friedberg ohne eigene Wohnung. Was die Stadt tut und wie es Betroffene aus ihrer schwierigen Lage schaffen.

Von Anna Faber

Die Kälte der letzten Tage ist für sie lebensbedrohlich: Obdachlose sind aktuell besonders auf Hilfe angewiesen. Erst vor einigen Wochen starb ein Mann in Stätzling - wenngleich dies nichts mit der Kälte zu tun hatte. Es mehren sich die Fälle von Menschen, die auf der Straße wohnen. Die Stadt Friedberg will es gar nicht erst so weit kommen lassen und unterstützt Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. In Notfällen bietet sie vorübergehend Zimmer an und arbeitet mit dem Sozialdienst katholischer Männer (SKM) zusammen. Familien, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, bekommen am schnellsten Unterstützung – denn hier drängt die Zeit.

In Aichach-Friedberg hat sich die Zahl der Wohnungslosen innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes gab es 2021 noch 50 Wohnungslose im Landkreis, im Jahr darauf bereits 95. Die Statistik wird jährlich Ende Januar für das Vorjahr veröffentlicht. Die Zahlen von 2023 werden noch erhoben. In Friedberg wurden zuletzt vermehrt Obdachlose gemeldet. Am Kriegerdenkmal, an der Lechleite sowie in Stätzling waren in den vergangenen Wochen Personen auf der Straße aufgefallen. Ein Mann in Stätzling starb Ende des Jahres, nachdem er verschiedene Hilfsangebote ausgeschlagen hatte.

