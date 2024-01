Wie kann in Friedberg mehr Miteinander entstehen?

"Friedberg an einem Tisch" will die Identifikation stärken. Gleichzeitig ist klar: Neue Projekte dürfen möglichst nichts kosten. Also: Ärmel hochkrempeln!

Wie wollen die Menschen in Friedberg miteinander leben, was ist ihnen wichtig? Das waren die Fragen der Diskussionsrunde von " Friedberg an einem Tisch". Nun diskutierten die Initiatoren die Ergebnisse mit der Politik. Es ging um generationenübergreifende Projekte genauso wie um Kultur und die Innenstadt als Ort der Begegnung. Gewarnt wurde aber auch davor, in Zeiten knapper Kassen an einer hohen Anspruchshaltung festzuhalten - Ärmel hochkrempeln und los, könnte das Motto vielmehr lauten.

Ausgangspunkt, sich in Friedberg einmal wieder zusammenzusetzen, war die latente Unzufriedenheit, die sich während der Pandemie entwickelt hatte. Wenn auch nur wenige jüngere Menschen an der Aktion teilgenommen hatten, zeigten sich die Organisatoren doch zufrieden mit der Resonanz von 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Professorin Stephanie Waldow (Rotary Club) stellte die Ergebnisse in einer Runde mit den anderen Initiatoren, Bürgermeister Roland Eichmann sowie Stadträten und -rätinnen vor.

Friedberg hat ein hohes Identifikationspotenzial

Es gebe in Friedberg ein hohes Identifikationspotenzial - eine gute Basis, etwas zu bewegen, so Waldow. Und diese Identifikation und das Miteinander gelte es weiterzuentwickeln. Eine Frage sei zum Beispiel, wie man die Innenstadt so stärken, zu einem Ort der Begegnung machen und mit den Ortsteilen verbinden kann, dass die Leute nicht nach Augsburg "abwandern". Die Belebung der Ludwigstraße, die zum Bummeln und Kaffeetrinken für alle Generationen einlädt, könne eine Alternative zur Augsburger Maximilianstraße sein: "Stadtraum als Begegnungsraum".

Auch im Kulturbereich stecke Potenzial - zum Beispiel bei den Punkten Musikschule, Kunstschule oder einem Ort für Workshops. Gleichzeitig gebe es den Wunsch nach Mehrgenerationenprojekten, auch beim Wohnen. Es könne auf der einen Seite eine Begleitbörse für ältere Menschen geben, im Gegenzug eine "Oma-Börse".

Im Friedberger Café Divano werden Ideen diskutiert

Mit in der Runde im Café Divano im Pfarrzentrum saßen die Pfarrer Steffen Brühl und Falko von Saldern, Monika Göppel, Vertrauensfrau der Pfarrei Zum Guten Hirten, Melita Resler, Leiterin der Sozialstation, ÖPNV-Beauftragter Manfred Schnell, aus dem Stadtrat Pflegerinnen und Pfleger für Jugend (Florian Wurzer), Inklusion/Soziales (Simone Losinger, Marion Brülls), Kultur (Ulrike Sasse-Feile, Petra Gerber) und Bürgermeister Roland Eichmann. Insgesamt herrschte Aufgeschlossenheit, doch thematisiert wurde auch Gefahren - zuvörderst eine "Enttäuschungswelle", wenn Ideen mangels finanzieller oder personeller Mittel nicht umgesetzt werden können. Eichmann nannte die Jugendforen als Negativbeispiel - im Gegensatz dazu die Ortsentwicklungskonzepte als positiv.

Deren Vorgehensweise in der Tat ziemlich genau dem, was Pater Brühl vorschlug: Man müsse die in Friedberg und den Ortsteilen hohe Bereitschaft, "die Hemdsärmel hochzukrempeln", nutzen. Versorgungsmentalität könne man sich nicht leisten. Manfred Schnell, leidgeprüft durch die vielen Menschen, die sich über schlechte ÖPNV-Verbindungen beklagen, aber die Möglichkeiten, die es gibt, gar nicht kennen, regte daher an, die Information zu stärken, denn: "Das größte Problem ist die Wahrnehmung." Vernetzung, auch in Richtung Jugend, die sich nicht abgehängt fühlen dürfe, forderte Florian Wurzer.

Als nächste Schritte sollen nun eben solche Vernetzerfiguren und Multiplikatoren gefunden werden, auch um die öffentliche Wahrnehmung zu ändern und den Informationsfluss zu verbessern. Ziel ist es, konkret mit Projekten zu beginnen, die kostenneutral und mit Eigenbeteiligung umgesetzt werden können.

