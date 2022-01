Wärmenetz für öffentliche Gebäude: Wie soll Friedberg künftig heizen?

Plus Seit Jahren diskutieren die Stadträte über den Aufbau eines Wärmenetzes für öffentliche Gebäude. Die Untersuchung eines Fachbüros kommt nun zu einem überraschenden Ergebnis.

Lohnt sich der Aufbau eines Fernwärmenetzes für die Gebäude, die Stadt und Landkreis im Bereich der Aichacher Straße in Friedberg besitzen? Ein Ingenieurbüro hat dazu Schulen, Stadthalle, Krankenhaus und andere Immobilien begutachtet und kommt zu einem klaren Ergebnis.