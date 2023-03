Friedberg

Wie viele Windräder verträgt Friedberg?

Plus Die CSU will im Planungsausschuss des Stadtrats die Konzentrationsflächen möglichst gering halten. Doch eine solche Beschränkung birgt ein großes Risiko. Nach kontroverser Debatte gibt es doch einen Konsens.

Friedberg will beim Ausbau der Windkraft im Stadtgebiet ein Wörtchen mitreden. Darin waren sich die Mitglieder des Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses einig. Meinungsverschiedenheiten gab es jedoch in der Frage, wie groß die Flächen sein sollen, die als Konzentrationsflächen ausgewiesen werden sollen. Die CSU pochte darauf, diesen Anteil so gering wie möglich zu halten. Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) hingegen warnte, dass dann am Ende überall im Stadtgebiet Windräder entstehen und noch viel dichter an die Wohnbebauung heranrücken könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

